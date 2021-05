Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Nach Auseinandersetzung Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Kurz vor Mitternacht kam es Mittwoch am Quadrat L 7 zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern - der Täter flüchtete mit weiteren Personen.

Ein 45-Jähriger ging gegen 23.10 Uhr zu Fuß in Richtung des Mannheimer Hauptbahnhofs, als er von einem noch unbekannten Mann angesprochen wurde. Ohne Vorwarnung schlug der Unbekannte auf den 45-Jährigen ein, der zu Boden ging. Der Täter versuchte dabei den Rucksack des Mannes zu entreißen, was ihm jedoch nicht gelang. Hierauf flüchtete der Schläger mit zwei weiteren Personen zu Fuß. Durch die Schläge, unter anderem mit einer Flasche, wurde der 45-Jährige verletzt und erlitt unter anderem Schnittwunden an den Händen. Er kam zu weiteren Behandlung in Krankenhaus.

Die Kriminalpolizei in Mannheim hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Der Flüchtige kann wie folgt beschrieben werden: männlich, süd-ost-europäisches Erscheinungsbild, zwischen 20-30 Jahren alt, ca. 1.75 m groß, schlanke hagere Figur und kurze braune Haare, soll einen schwarzgrauen Kapuzenpullover und eine Jeans getragen haben.

Zeugen des Geschehens oder Hinweisgeber, werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 an die Beamten zu wenden.

