Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht +++ Mountainbikefahrer gesucht +++ Alkoholisiert Unfall verursacht

Landkreis Osterholz (ots)

Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Lilienthal. Zeugen sucht die Polizei nach einer Sachbeschädigung auf dem Dach eines Schwimmbades in der Straße "Zum Schoofmoor". Zwischen vergangenem Mittwoch und Sonntag betraten sechs jüngere Personen - nach derzeitigen Erkenntnissen fünf männliche Personen und eine weibliche Person - mehrfach das Dach des Hallenbades. Am Montag wurde schließlich angezeigt, dass dort unter anderem Oberlichter besprüht wurden. Die Polizei hat nun ein Strafverfahren eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen, die Hinweise zu den Personen geben können oder verdächtige Umstände wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04298-92000 an die Polizeistation in Lilienthal zu wenden.

Mountainbikefahrer gesucht

Schwanewede. Einen Mountainbikefahrer sucht die Polizei nach einem Vorfall am Montag gegen 17:45 Uhr. Der 67 Jahre alter Fahrer eines grauen SUV war auf der Landesstraße 149 in Richtung Schwanewede unterwegs, als er in einer Rechtskurve in Höhe der Straße "Am Schillingshof" einen bislang unbekannten Fahrradfahrer überholte, der nach derzeitigen Erkenntnissen mit einem Mountainbike unterwegs war. Nach dem Überholvorgang kam dem 67-Jährigen nach derzeitigen Erkenntnissen der 33-jährige Fahrer eines Kleinwagens entgegen. Im weiteren Verlauf wendete der grüne Kleinwagen nach ersten Erkenntnissen, fuhr dem grauen Auto des 67-Jährigen hinterher und überholte diesen. Der 67-Jährige verständigte daraufhin die Polizei, die beide Fahrzeuge kontrollierte. Der 33 Jahre alte Mann flüchtete zunächst zu Fuß, konnte im Rahmen der Fahndung jedoch angetroffen werden. Ein freiwillig durchgeführten Alcotest ergab einen Atemalkoholwert von über 1,3 Promille bei dem 33-Jährigen. Die Entnahme einer Blutprobe bei dem Mann wurde daraufhin veranlasst und sein Führerschein sichergestellt.

Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen für den Vorfall sowie nach dem unbekannten Radfahrer, der möglicherweise ebenfalls Angaben machen kann. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04209-914690 an die Polizeistation in Schwanewede zu wenden.

Alkoholisiert Unfall verursacht

Ritterhude. Zu einem Unfall kam es am Montagnachmittag auf der Stader Landstraße. Ein 72 Jahre alter Autofahrer bog mit seinem Auto von der Straße "Am Großen Geeren" nach rechts auf die Bundesstraße 74 in Richtung Osterholz-Scharmbeck ab, als er nach ersten Erkenntnissen eine auf der Bundesstraße 74 ebenfalls in Richtung Osterholz-Scharmbeck fahrende 36-Jährige übersah und einen Zusammenstoß verursachte. Ein 1-jähriges Kind, das im Auto der 36 Jahre alten Frau saß, wurde hierdurch leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand zudem ein Schaden von rund 5500 Euro. Nach dem Zusammenstoß setzte der Mann seine Fahrt zunächst fort, konnte durch einen Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei jedoch angehalten werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab ein freiwillig durchgeführter Alcotest bei dem 72-Jährigen einen Atemalkoholwert von über 2,3 Promille. Die Polizei hat nun ein Strafverfahren eingeleitet und den Führerschein des Mannes einbehalten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sarah Humbach

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell