Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: E-Scooter ohne Betriebserlaubnis und Versicherungsschutz ++ Drei Personen nach Auffahrunfall leicht verletzt ++ Zeugen nach Diebstahl gesucht

Landkreis Verden und Landkreis Osterholz (ots)

E-Scooter ohne Betriebserlaubnis und Versicherungsschutz

Verden. Einen 34-Jährigen kontrollierte die Polizei am Sonntagabend in der Hamburger Straße. Der Mann war mit einem sogenannten E-Scooter unterwegs, der nicht über die erforderliche allgemeine Betriebserlaubnis sowie den erforderlichen Versicherungsschutz verfügte. Die Beamtinnen und Beamten leiteten daraufhin ein Strafverfahren ein. Bei der Nutzung von dieser Elektrokleinstfahrzeuge gelten die dieselben Alkoholgrenzwerte wie für Autofahrerinnen und Autofahrer. Außerdem dürfen die Elektrokleinstfahrzeuge nicht zu zweit genutzt werden.

Drei Personen nach Auffahrunfall leicht verletzt

Achim. Bei einem Unfall am Sonntagabend gegen 23 Uhr wurden drei Personen leicht verletzt. Eine 22 Jahre alte Autofahrerin war auf der Embser Landstraße in Richtung Oyten unterwegs, als sie das Abbremsen einer vor ihr fahrenden 44-Jährigen zu spät bemerkte und trotz einer Bremsung auf das Auto auffuhr. Die beiden Frauen wurden leicht verletzt. Außerdem wurde der 52 Jahre alte Beifahrer der 44-Jährigen leicht verletzt durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos wurden nach dem Unfall abgeschleppt.

Zeugen nach Diebstahl gesucht

Ottersberg. Zu einem Diebstahl aus einem Vereinsheim in der Straße "Kreuzbuchen" kam es zwischen Donnerstagmittag und Sonntagmorgen. Bislang Unbekannte verschafften sich Zutritt zu den Vereinsräumlichkeiten und entwendeten dort unter anderem Lautsprecher. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 3000 Euro. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die verdächtige Personen oder Umstände wahrgenommen haben. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04202-9960 bei der Polizei in Achim oder unter 04205-8604 bei der Polizeistation in Ottersberg zu melden.

Landkreis Osterholz: Bisher keine presserelevanten Ereignisse. Sofern erforderlich, wird nachberichtet.

