Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Polizei spricht mehrere Platzverweise aus und beendigt Ruhestörung

Verden (ots)

Aufgrund einer Ruhestörung im Allerpark wurde die Polizei in Verden in der Nacht zu Sonntag gegen 00:40 Uhr alarmiert. Vor Ort stellten die Beamtinnen und Beamten im Park sowie auf dem Gehweg der Straße "Reeperbahn" rund 50 zum Teil alkoholisierte Personen in einzelnen Kleingruppen fest. Die Polizei sprach daraufhin Platzverweise aus. Gegen 3 Uhr wurde die Polizei aufgrund des Zündens von Knallkörpern erneut verständigt. Im Park wurden drei Personengruppen festgestellt, denen ebenfalls Platzverweise ausgesprochen wurden. Vier Männern im Alter zwischen 27 und 30 Jahren kamen dieser Aufforderung jedoch zunächst nicht nach, sodass Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt wurden. Darüber hinaus wurden zwei Polizisten durch einen der Männer bedroht. Gegen diesen wurde daraufhin ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sarah Humbach

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell