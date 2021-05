Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Quad-Fahrer bei Unfall verletzt

Sandhausen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagvormittag ereignete sich in der Heidelberger Straße ein Verkehrsunfall bei dem ein Quad-Fahrer schwer verletzt wurde. Der 28-jährige Fahrer kam in Fahrtrichtung einer Tankstelle aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von Fahrbahn ab und stieß gegen Pfosten. Bei dem Aufprall fiel der junge Mann zu Boden und verletzte sich am Oberkörper. Sein vierrädriges Gefährt wurde schwer beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der 28-Jährige kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

