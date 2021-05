Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: In Wohnung eingebrochen und Elektronikgeräte entwendet - Polizei sucht Zeugen

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in Leimen ein und entwendeten dort elektronische Geräte. In der Zeit zwischen 7.30 Uhr und 17.15 Uhr drangen die Täter auf bislang unbekannte Weise in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein und ließen zwei Spielkonsolen, ein Notebook sowie rund 50 Konsolenspiele mitgehen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand entstand kein Sachschaden, über die Höhe des Diebstahlschadens liegen noch keine weiteren Informationen vor.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell