POL-PPRP: Verkehrsunfall zwischen drei Fahrzeugen am "Oggersheimer Kreuz"

Am 24.03.2021 kam es gegen 15:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A650 kurz vor dem Oggersheimer Kreuz in Fahrtrichtung Ludwigshafen am Rhein. Ein 59-jähriger Autofahrer bemerkte zu spät, dass die zwei direkt vor ihm fahrenden Fahrzeuge verkehrsbedingt abbremsen mussten und kollidierte im weiteren Verlauf mit diesen. Durch den Zusammenstoß wurde ein Auto gegen die dortige Leitplanke geschoben. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro. Ein 39-jähriger Unfallbeteiligter wurde verletzt und stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Lebensgefahr besteht für ihn nicht. Die A650 war während der Unfallaufnahme für circa eine halbe Stunde voll gesperrt und anschließend noch bis zum Ende der Abschleppmaßnahmen um 17:30 Uhr nur einspurig befahrbar.

Auf Grund weiterer Unfälle rund um das "Oggersheimer Kreuz" kam es für die Verkehrsteilnehmer auf den Autobahnen BAB 61, BAB 65 und BAB 650 sowie der Bundesstraße B9 teils zu erheblichen Beeinträchtigungen.

