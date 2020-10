Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Gastro-Stühle entwendet; Walsrode: Automat aufgehebelt; Soltau: Pkw-Scheibe eingeschlagen; Munster: Feuer im Wald

Heidekreis (ots)

04.10 / Gastro-Stühle entwendet

Soltau: Am frühen Sonntagmorgen, zwischen 04.00 und 06.00 Uhr entwendeten Unbekannte am "Alexander's" an der Wilhelmstraße mehrere Stühle beziehungsweise Lounge-Sessel. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizei Soltau unter 05191/93800 in Verbindung zu setzen.

04.10 / Automat aufgehebelt

Walsrode: In der Nacht zu Sonntag hebelten Unbekannte einen Zigarettenautomaten an der Dr.-Schomerus-Straße auf und entwendeten das Bargeld und die Zigaretten. Der Gesamtschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

04.10 / Pkw-Scheibe eingeschlagen

Soltau: Auf einem Parkplatz am Oeninger Weg schlugen Unbekannte in der Nacht zu Sonntag die Scheibe der Fahrertür eines VW Touran ein und entwendeten ein Portmonee aus der Mittelkonsole. Der Gesamtschaden wird auf rund 440 Euro geschätzt.

04.10 / Feuer im Wald

Munster: Auf dem Truppenübungsplatz zwischen Breloh und Ilster entzündeten Unbekannte am Sonntagnachmittag ein kleines Lagerfeuer. Das Feuer breitete sich in der Folge auf rund fünf Quadratmeter aus. Zeugen bemerkten den Brand und informierten die Feuerwehr. Die Flammen wurden gelöscht. Die Verursacher konnten bislang nicht ermittelt werden. Hinweise bitte unter 05192/9600.

