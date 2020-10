Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Geld bei Einkauf gestohlen; Neuenkirchen: Kinderwagen entwendet; Walsrode: Werkzeugkiste mitgenommen; Gilten: Einbruch in Kindergarten

Heidekreis (ots)

01.10 / Geld bei Einkauf gestohlen

Soltau: Unbekannte entwendeten einer 81jährigen Soltauerin am Donnerstag, gegen 11.15 Uhr beim Einkaufen im Aldi-Markt an der Böhmheide das Portmonee aus der Jackentasche. Bereits am Dienstag wurde einer 82jährigen Frau aus Soltau die Handtasche im Discounter aus dem Einkaufswagen gestohlen. Der Gesamtschaden beträgt mehrere hundert Euro.

30.09 / Kinderwagen entwendet

Neuenkirchen: Aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses am Oehrensweg entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch einen Kinderwagen im Wert von 200 Euro. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei Neuenkirchen unter 05195/9339711 entgegen.

01.10 / Werkzeugkiste mitgenommen

Walsrode: Nur für etwa fünf Minuten ließ ein 34jähriger Walsroder am Donnerstagnachmittag eine Werkzeugkiste auf dem Gehweg am Graesbecker Weg unbeaufsichtigt. Unbekannte nutzten die Gelegenheit und entwendeten das Werkzeug. Der Diebstahl geschah zwischen 15.15 und 15.20 Uhr. In der Kiste befanden sich unter anderem ein Akkuschrauber und eine Kettensäge. Hinweise nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

01.10 / Einbruch in Kindergarten

Gilten: Unbekannte verschafften sich in der Nacht zu Donnerstag gewaltsam Zugang zum Kindergarten an der Schulstraße, hebelten einen Aktenschrank auf und durchwühlten einen Rollcontainer. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

