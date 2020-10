Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Soltau 2. Soltau (Moide) 3. Munster 4. Wietzendorf

Heidekreis (ots)

1.) 03.10. / Scheunentor aufgebrochen

Soltau, OT Moide: Unbekannte Täter brachen am Samstagvormittag, in Zeit zwischen 10 und 12 Uhr, das Tor zu einer abgelegenen Scheune in Moide auf. In der Scheune werden vornehmlich landwirtschaftliche Geräte gelagert. Ob etwas entwendet wurde ist bisher nicht bekannt. Hinweise zur Tat bitte an die Polizei Soltau unter 05191/93800.

2.) 03./04.10. / Portemonee aus Pkw entwendet

Soltau: In der Nacht von Samstag zu Sonntag schlugen Unbekannte die Scheibe der Fahrertür eines VW Touran ein, der auf dem Parkplatz des MediClin Klinikums in Soltau abgestellt war. Aus dem Inneren des Fahrzeugs entwendeten sie ein Portmonee mit Bargeld. Hinweise zur Tat bitte an die Polizei Soltau unter 05191/93800.

3.) Munster: Ohne Fahrerlaubnis mit Kleinkraftrad unterwegs

Am Freitagvormittag wurde der Fahrer eines Motorrollers im Bereich des Bahnhofs Munster durch die Polizei kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 23-jährige Fahrzeugführer des Rollers nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Dem Rollerfahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

4.) Wietzendorf: Alkoholisierter Gast randaliert auf Campingplatz

In der Nacht zu Samstag, kurz nach Mitternacht, war ein 29-jähriger Mann auf dem Gelände des Südseecamps in Wietzendorf zu seiner Unterkunft auf dem Campingplatz unterwegs. Vermutlich aufgrund des vorherigen Alkoholkonsums verlor der Mann zunächst die Orientierung auf dem Gelände und später die Kontrolle über sich selbst. Mittels einer Harke beschädigte der Mann mehrere Wohnmobile. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. Zudem wurde ihm durch die Verwaltung des Südseecamps der weitere Aufenthalt auf dem Campingplatz untersagt.

