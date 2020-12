Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern- Schwerer Verkehrsunfall/ 57-jähriger Rennradfahrer stürzt und verstirbt im Krankenhaus

GeldernGeldern (ots)

Ein 57-jähriger Rennradfahrer aus Geldern stürzte am Mittwoch (16. Dezember 2020) gegen 13.25 Uhr auf der Straelener Straße in Höhe der Florastraße und verstarb wenig später im Krankenhaus. Der 57-Jährige geriet kurz vor dem Sturz ins Straucheln. Stürzte dann ohne Einwirkung von außerhalb auf die Fahrbahn. Trotz der noch vor Ort eingeleiteten Reanimation verstarb der Mann aus Geldern im Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Todesursache dauern an. Der polizeiliche Opferschutz betreut die Angehörigen. (as)

