Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizei sucht Zeugen für Unfall

GoslarGoslar (ots)

Zu einem Unfall kam es am Mittwoch, gegen 16.10 Uhr, in der Feldstraße im Stadtteil Georgenberg, wo sich ein weißer Klein-Transporter Sprinter und ein VW Bus entgegenkamen.

Der Fahrer des VW-Caravelle gab an, dass ihm der Sprinter auf seiner Fahrbahnseite entgegengekommen sei. Trotz teilweise Ausweichens auf den Gehweg, wurde der VW vom weiterfahrenden Sprinter touchiert und am linken Außenspiegel sowie am Heck beschädigt.

Der Fahrer des Sprinters setzte die Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Fahrzeugführer nachzukommen. Er wird mit 40-50 Jahre, grauen Haaren und Brille beschrieben.

Die Polizei Goslar führt zu dieser Unfallflucht Ermittlungen und bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer (05321) 339-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339-104 oder -125

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell