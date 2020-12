Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Erneuter Einbruch in Gartenhaus

GeldernGeldern (ots)

Erneut sind Unbekannte zwischen Sonntag, 13.12. und Dienstag, 15.12.2020, in ein Gartenhaus einer Kleingartenanlage, dieses Mal auf der Birkenallee, eingebrochen. Sie hebelten die Tür auf und stahlen diverse Elektrowerkzeuge. Die Kripo Geldern, Telefon 02831-1250, schließt einen Tatzusammenhang mit den beiden Einbrüchen in Gartenhäuser in Veert im gleichen Tatzeitraum nicht aus und sucht Zeugen. (SI)

