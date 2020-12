Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Blauer Motorroller gestohlen

Kerken-AldekerkKerken-Aldekerk (ots)

Unbekannte Täter entwendeten am Mittwoch (16. Dezember 2020) zwischen 11:05 und 21:50 Uhr einen blauen Motorroller, der am Bahnhof in Aldekerk abgestellt war. Der Roller der Marke Baotian war bei den Überdachten Fahrradständern auf der Seite der Fahrtrichtung Krefeld geparkt. Er trägt das Versicherungskennzeichen RAM968. Hinweise nimmt die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell