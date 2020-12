Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Kfz-Diebstahl

Ford Transit mit dem Kennzeichen KLE-H876 gestohlen

Kerken-StendenKerken-Stenden (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (16. Dezember 2020) entwendeten unbekannte Täter einen blauen Ford Transit, der in einer Einfahrt an der Straße Clantendyk abgestellt war. Das Fahrzeug trägt das Kennzeichen KLE-H876 und war zum Zeitpunkt des Diebstahls mit Werkzeugen beladen. Gegen 04:30 Uhr sah ein Zeuge den Wagen auf der Dorfstraße in Höhe Drevelsdyk in Richtung Aldekerk fahren. Weitere Zeugen wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

