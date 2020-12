Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Einbrecher transportieren Diebesgut mit Schubkarre

WeezeWeeze (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zu Montag, 14.12.2020, in die Garage eines Hauses auf dem Grafschen Weg eingebrochen. Sie stahlen diverse elektrischen Gartengeräte und Werkzeuge. Mit der an der Seite der Garage angelehnten Schubkarre transportierten sie ihre Beute zunächst zur Straße, wo sie offenbar in ein Fahrzeug geladen wurden. Die Kripo Goch, Telefon 02823-1080, sucht jetzt Zeugen, die verdächtige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben. (SI)

