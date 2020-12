Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Sechs Meter hoher Tannenbaum gestohlen

KevelaerKevelaer (ots)

Dass die Weihnachtsbaumverkäufe vom Lockdown ausgenommen sind, war diesen unbekannten Tätern wohl nicht bewusst: Vom frei zugänglichen Gelände einer Gartenbaufirma an der Tünnstraße entwendeten sie am Dienstag (15. Dezember 2020) einen sechs Meter hohen Tannenbaum inklusive Lichterkette. Auf einer Höhe von 60 Zentimetern sägten sie den Baum ab, der dort in den Boden gelassen für vorweihnachtliche Stimmung sorgen sollte. Aufgrund der Größe des ungewöhnlichen Beutestücks geht die Polizei davon aus, dass mehrere Täter am Werk waren und dass ein entsprechendes Fahrzeug für den Transport bereitstand. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo Goch unter 02823 1080 zu melden. (cs)

