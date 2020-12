Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Einbruch in Neubau

Täter bauen Küche auseinander

UedemUedem (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (15. Dezember 2020) drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Lerchenweg ein, indem sie zunächst die Garagentür aufhebelten. Durch die Garage gelangten sie dann in den Neubau. Dort bauten sie die Schränke der Einbauküche ab und begannen, diese in einem bereitstehenden größeren Fahrzeug zu verladen. Auch einen Fernseher und einen Badezimmer-Spiegelschrank entwendeten die Diebe. Ob sie bei ihrem Beutezug gestört wurden, ist unklar: Die Elektrogeräte der Küche waren bereits demontiert, wurden von den Tätern aber zurückgelassen. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cs)

