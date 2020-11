POL-ST: Greven, Verkehrsunfallflucht

Polizei Steinfurt

Am Donnerstag (19.11.) ist im Parkhaus des Krankenhauses an der Lindenstraße ein Pkw beschädigt worden. Eine 28-jährige Frau aus Horstmar stellte ihren grauen KIA Ceed gegen 07.20 Uhr im Parkhaus ab. Als sie gegen 17.00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie an der Fahrertür erhebliche Beschädigungen fest. Der Sachschaden liegt bei etwa 2.000 Euro. Der Verursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

