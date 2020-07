Regionalleitstelle Nord

RLS NORD: Bitte um Rundfunkdurchsage Älterer orientierungsloser Mann vermisst

Schleswig Stadt (ots)

Seit ca. 4 Stunden wird in Schleswig ein 79-jähriger orientierungsloser Mann vermisst. Er ist ca. 170-180 cm groß, hat weißes dünnes Haar in einem Haarkranz und geht leicht vornübergebeugt. Er ist bekleidet mit Jeans, einem blauen Hemd und einer karierten Jacke. Vermutlich trägt er Sandalen. Wer den Herrn gesehen hat, möge bitte die Polizei in Schleswig oder den Notruf 110 anrufen.

