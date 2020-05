Regionalleitstelle Nord

RLS NORD: Tödlicher Arbeitsunfall mit Teleskoplader

Mohrkirch (ots)

Am 08.05.20 geg. 14:45h kam es zu einem tödlichen Arbeitsunfall in Mohrkirch. Ein 52 Jahre alter Mitarbeiter eines Betriebshofs verunglückte bei Reparaturarbeiten an einem Teleskoplader tödlich, als dieser sich unkontrolliert in Bewegung setzte. Ein Fremdverschulden wird zzt. ausgeschlossen.

