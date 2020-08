POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Samstag, 22.08.2020

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

Straßenraub in Hanau

Am Freitagabend gegen 21.30 Uhr wurde ein Passant in Hanau in der Schützenstraße seiner Besitztümer beraubt. Dabei wurde der Geschädigte von einem Täter, unter Vorhalt eines Messers, in eine Grundstückzufahrt gedrängt. Hier forderte der Räuber die Herausgabe von Bargeld und der Armbanduhr des Geschädigten. Nach Erlangung der Beute flüchtete der Täter in Richtung Gärtnerstraße. Der Geschädigte konnte den Täter als ca. 25 Jahre alten Mann, mit schwarzen kurzen Haaren, Brillenträger, bekleidet mit einem grauen T-Shirt und blauer, kurzer Jeanshose beschreiben. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hanau unter der Telefonnummer 06181/100-123 entgegen.

