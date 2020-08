POL-OF: Mutmaßlicher Dieb schlüpfte durch die offene Haustür; 8-Jährige von Auto angefahren und leichtverletzt; Graffitis auf Lehrtafeln und am Bahnhof - Polizei bittet um Hinweise und so weiter

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

Bereich Offenbach

1. Mutmaßlicher Dieb schlüpfte durch die offene Haustür - Langen

(aa) Anwohner der Pittlerstraße übergaben am Mittwochmorgen einen mutmaßlichen Dieb der Polizei. Der 41-jährige Verdächtige soll gegen 9.40 Uhr über den Zaun auf das Grundstück eines Einfamilienhauses geklettert sein. Eine Bewohnerin hielt sich gerade im Vorgarten auf, so dass sich der Beschuldigte - zunächst unbemerkt - durch die offene Haustür geschlichen haben soll. Die Bewohner hätten ihn schließlich im Erdgeschoss ertappt und festgehalten. Der 41-Jährige musste für die polizeilichen Maßnahmen mit zur Wache. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Verdachts des versuchten Diebstahls aus Wohnung zu.

Main-Kinzig-Kreis

1. 8-Jährige von Auto angefahren und leichtverletzt - Hanau

(tl) Relativ glimpflich ging ein Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in der Bruchköbeler Landstraße aus. Dort soll ein 8-jähriges Mädchen die Fahrbahn gegen 14.30 Uhr zu Fuß überquert haben, als sie durch ein Auto, welches in Richtung Innenstadt unterwegs war, in Höhe einer Tankstelle erfasst wurde, so der bisherige Stand der polizeilichen Ermittlungen. Das Mädchen zog sich durch den Zusammenstoß zum Glück "nur" leichte Verletzungen zu und kam zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. An dem Auto, einem Daimler, entstand geringfügiger Sachschaden. Gegen den 67-jährigen Fahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

2. Zeugen gesucht / Unfallflucht nach Parkrempler - Hanau

(tl) Die Polizei in Hanau ermittelt derzeit in einer Unfallflucht und sucht neben dem Unfallverursacher auch aufmerksame Zeugen, die das "Werk" des Flüchtigen beobachtet haben. Ereignet hat sich der Parkrempler am Mittwoch in der Straße "Am Frankfurter Tor", und zwar zwischen 18.20 und 20.15 Uhr. Beschädigt wurde ein grauer VW Polo, welcher in Höhe der einstelligen Hausnummern geparkt war und dessen Beifahrertür dadurch verkratzt wurde. Dabei entstand Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Die Beamten der Wache am Freiheitsplatz nehmen unter der Rufnummer 06181 100-120 Hinweise zu dem Fall entgegen.

3. Graffitis auf Lehrtafeln und am Bahnhof - Polizei bittet um Hinweise - Wächtersbach

(aa) Erneut hat ein Unbekannter die Lehrtafeln des Naturschutzbundes (NABU) in der Wächtersbacher Wald- und Feldgemarkung mit Farbe besprüht. Die Graffitis wurden am Dienstag festgestellt. Die Ermittler des Sachgebiets Sprayer suchen nun Spaziergänger, Sportler und Naturliebhaber, die verdächtige Personen in den vergangenen Tagen gesehen haben. Der Täter könnte allerdings auch am Bahnhof Wächtersbach von Zeugen beobachtet worden sein. Denn wie auf einer Tafel im Wald war auch in der Unterführung dasselbe Tag "Zaman" zu lesen. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 9010-0.

Hinweis: Vier Bilder (Quellen: NABU und Stadtpolizei Wächtersbach) sind der Meldung beigefügt.

