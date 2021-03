Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit Kind - Kind und Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 07:50 Uhr, kam es zu einem Unfall in der Gräfenaustraße. Ein 47-jähriger Autofahrer wollte aus der Tiefgarage der Kreisverwaltung auf die Gräfenaustraße fahren, als ein Junge auf einem Fahrrad an dem Auto hängen geblieben und gestürzt sein soll. Das Kind sei nach dem Unfall in Richtung Bgm.-Grünzweig-Straße weggefahren. Das Kind könnte sich durch den Unfall verletzt haben. Der Junge soll ca. 8 Jahre alt gewesen sein, hatte dunkle Augen, hatte blauer Kleidung an und einen Rucksack dabei. Das Kind soll mit einem ca. 20 Zoll großen blauen oder lilafarbenen Kindermountainbike unterwegs gewesen sein.

Die Eltern des Kindes oder Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

