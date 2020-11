Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Autos und Haus durch Feuer beschädigt - Zeugen gesucht

RülzheimRülzheim (ots)

Am frühen Montagmorgen brannte ein Auto in der Mauritiusstraße in Rülzheim. Durch das Feuer wurden ein weiteres, danebenstehendes Auto und die Fassade eines Hauses beschädigt. Der Schaden wird derzeit auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachtes der Brandstiftung aufgenommen.

Wer hat die Tat beobachtet oder verdächtige Fahrzeuge / Personen in der Mauritiusstraße in Rülzheim gesehen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Landau unter der Telefonnummer 06341/287-3333 oder per E-Mail kilandau@polizei.rlp.de entgegen.

