Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Fußgängerin durch abbiegendes Fahrzeug leicht verletzt (34/0812)

SpeyerSpeyer (ots)

08.12.2020, 13.40 Uhr

Beim Abbiegen von der Großen Gailergasse in die Gilgenstraße in Richtung Postplatz übersah am Dienstag gegen 13:40 Uhr ein 82-jähriger Skoda-Fahrer eine 80-jährige Frau, als diese geraden den Einmündungsbereich ihr Fahrrad schiebend passieren wollte. Die von links kommende Fußgängerin wurde durch das anfahrende Fahrzeug am Knie touchiert und stürzte. Hierbei zog sie sich eine Schürfwunde zu, die durch den Rettungsdienst versorgt wurde. Eine Behandlung der Leichtverletzten in einem Krankenhaus war nicht erforderlich.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Timo Ott

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell