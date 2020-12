Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Flucht im Begegnungsverkehr

FußgönheimFußgönheim (ots)

Am Dienstag, den 08.12.2020, kam es gegen 10:45 Uhr in der Hauptstraße, Höhe Hausnummer 20, zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr, bei welchem die jeweiligen linken Außenspiegel der beiden Unfallbeteiligten beschädigt wurden. Nach Angaben der 49-jährigen Geschädigten hatten zunächst beiden angehalten und den Schaden begutachtet. Danach sei der Fahrer des anderen unfallbeteiligten PKW mit den Worten "sein Spiegel sei ja auch beschädigt", ohne Angabe weiterer Personalien, weitergefahren. Bei dem Fahrer soll es sich um einen Mann im Alter von ca. 70 Jahren mit grauen Haaren und Bart gehandelt haben. Dieser sei vermutlich mit einem Renault unterwegs gewesen. Der Schaden am Fahrzeug der Geschädigten beläuft sich auf ca. 150EUR

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934-1100 oder der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233 / 313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

