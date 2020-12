Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Limburgerhof) Verkehrsunfall auf L 532

LimburgerhofLimburgerhof (ots)

Am Montagnachmittag gegen 17:05 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 532 bei Limburgerhof-Rehhütte ein Verkehrsunfall, als ein 23-jähriger Autofahrer, der aus Richtung Schifferstadt kam, nach links in Richtung Rehhütte abbiegen wollte, dabei jedoch einen entgegenkommenden Pkw übersah. Durch die Kollision entstand Sachschaden an den beiden Fahrzeugen in Höhe von schätzungsweise etwa 5.500 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Ein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Polizei die L 532 in diesem Bereich für etwa 45 Minuten sperren.

