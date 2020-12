Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrskontrollen in der Schifferstadter Straße (61/0712)

SpeyerSpeyer (ots)

07.12.2020, 17:30 - 18:15 Uhr

Am Montag zwischen 17:30 - 18:15 Uhr wurde in der Schifferstadter Straße auf Höhe des Mitfahrerparkplatzes eine Kontrollstelle der Polizei eingerichtet. Hierbei kam es zur Beanstandung vom Beleuchtungsmängeln, nicht mitgeführter Dokumente und der Nichtbeachtung einer Führerscheinauflage (Tragen einer Sehhilfe). Es wurden entsprechende Verwarnungen ausgesprochen und insgesamt drei Mängelberichte an Verkehrsteilnehmer ausgestellt.

