Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Münzsauger aufgebrochen

Celle (ots)

Am Montagmorgen wurden der Polizei zwei Automatenaufbrüche gemeldet, die bereits am vergangenen Wochenende stattgefunden haben dürften. Betroffen waren die SB-Waschanlagen in der Hannoverschen Heerstraße und in der Itagstraße. Dort versuchten die Unbekannten die Münzstaubsauger aufzubrechen und an deren Inhalt zu gelangen. Tatsächlich erlangten die Täter einen mittleren zweistelligen Eurobetrag. Der entstandene Gesamtschaden von rund 2.500 Euro übertraf damit den Wert der Beute um ein Vielfaches.

Hinweise zur Tat oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei Celler unter der Rufnummer (05141) 277215 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Pressestelle

Thorsten Wallheinke

Telefon: 05141/277-251

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell