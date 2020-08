Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Lachendorf - Cabrio Dach aufgeschlitzt

Am gestrigen Sonntag kam es im auf einem Verlängerungsweg des Georg-Drewsen-Wegs in Lachendorf zu einem Einbruchsdiebstahl in einen Renault Megane Cabrio. Die bislang unbekannten Täter nutzten in der Zeit zwischen 08.30 und 15.30 Uhr die Abwesenheit der Autobesitzer aus, um das Dach des Cabrio aufzuschlitzen und die im Innenraum Geldbörse samt persönlicher Dokumente zu entwenden.

Das Auto ist kein Tresor. Die Polizei rät Autobesitzern immer wieder, keine Wertgegenstände bei Verlassen oder Abstellen des Fahrzeugs zu hinterlassen.

