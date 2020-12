Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Waldsee) Verkehrsunfall mit drei Verletzten und einem Schaden von über 30.000 Euro

WaldseeWaldsee (ots)

Am Montag, 07.12.2020, gegen 07:30 Uhr, missachtete ein 38-jähriger PKW-Fahrer an der Abfahrt der B9, Anschlussstelle Rehhütte, die Vorfahrt eines auf der Landstraße von Schifferstadt in Richtung Waldsee fahrenden 49-jährigen PKW-Fahrers. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei der 38-Jährige ersten Erkenntnissen zu Folge schwer und der 49-Jährige und seine Beifahrerin jeweils leicht verletzt wurden. Beide PKWs waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von insgesamt über 30.000 Euro. Neben der Polizei befand sich auch der Rettungsdienst und die Feuerwehr im Einsatz.

