POL-PDLU: Harthausen - Unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigt Verkehrsinsel und flüchtet (51/0412)

HarthausenHarthausen (ots)

03.12 - 04.12.2020, 18:00 - 16:20 Uhr

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte im Zeitraum 03.12 - 04.12.2020, 18:00 - 16:20 Uhr die Verkehrsinsel Im Sand / Einmündung Rappengasse. An dieser wurde der Zaun, welcher die Verkehrsinsel begrenzt, teilweise aus der Verankerung gerissen und beschädigt. Die Höhe des Sachschadens und der Unfallhergang sind augenblicklich unbekannt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den derzeit unbekannten Unfallverursacher geben können. Solche nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

