POL-PDLU: Dudenhofen - Jugendliche "Graffiti-Sprayer" auf frischer Tat ertappt (17/0512)

05.12.2020, 18:15 Uhr

Am Samstag gegen 18:15 Uhr meldeten sich zwei aufmerksame Zeugen bei der Polizei und teilten zwei Jugendliche mit, die gerade dabei wären, die Unterführung B39 zwischen dem Spielplatz Am Badeplatz und dem Friedwald zu besprühen. Die Polizei konnte daraufhin an der mitgeteilten Örtlichkeit zwei 15-jährige aus Dudenhofen einer Personenkontrolle unterziehen. Bei einem der Beiden konnte eine Dose goldener Metalleffektlack aufgefunden werden. Zudem konnten an der Betonwand der Unterführung in goldener Farbe aufgesprüht die Buchstaben "ED" (ca. 0,30 x 0,30m), ein Totenkopfsymbol (ca. 1,00 x 1,20m) und eine Telefonnummer (ca. 4,00m x 0,60m) festgestellt werden. Die beiden Jugendlichen zeigten sich von den Polizeibeamten mit dem Tatvorwurf konfrontiert geständig und wurden an ihre Eltern überstellt. Sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung.

