Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrskontrollen in der Wormser Landstraße (04/0512)

SpeyerSpeyer (ots)

04.12.2020, 23:40 - 01:00 Uhr 05.12.2020, 23:00 - 00:00 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag (23:40 - 01:00 Uhr) und in der Nacht des Samstags (23:00 - 00:00 Uhr) führte die Polizei Verkehrskontrollen in der Wormser Landstraße ein. Hierbei kam es insgesamt zu zwei Verwarnungen wegen nicht mitgeführtem Führerschein und einer Verwarnung wegen des Fehlens einer Verwarnungsweste. Zudem wurden sechs Mängelberichten an kontrollierte Verkehrsteilnehmer ausgestellt. Bei einem 18-jährigen unbeleuchteten Radfahrer aus Bellheim konnte im Rahmen der Kontrollen des Freitags zudem deutlicher Atemalkohol wahrgenommen werden. Da ein Atemalkohltest einen Wert von 1,69 Promille ergab, musste der Radfahrer sein Zweirad stehen lassen und eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Trunkenheit gem. § 24a StVG wurde zudem gegen einen 24-Jährigen Pkw-Fahrer aus Limburgerhof erstattet. Bei diesem konnte im Rahmen der am Samstagnacht durchgeführten Kontrollen ein Atemalkoholwert von 0,65 Promille festgestellt werden. Auch dieser musste eine Blutprobe abgeben und durfte die Fahrt nichtmehr fortsetzen. Die Fahrzeugschlüssel wurden an die nüchterne Fahrzeughalterin übergeben.

