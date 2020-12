Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Trickdiebin stiehl Goldring (20/0712)

SpeyerSpeyer (ots)

04.12.2020, 10:00 Uhr

Am Montag beanzeigte eine 73-jährige Bewohnerin eines Mehrparteienhauses in der Bernatzstraße einen Trickdiebstahl zu ihrem Nachteil, der sich bereits am Freitag ereignete. In Erwartung eines Mitarbeiters einer Heizungsfirma öffnete sie auf Klingeln gegen 10 Uhr ihre Wohnungstür und sah sich einer ca. 30-jährigen, 170 cm großen Frau mit braunen Schulterlangen Haaren und europäischem Aussehen gegenüber. Diese lief an der 73-Jährigen vorbei ins Badezimmer und nahm dort einen goldenen Ring mit blauem Stein im Wert von ca. 200EUR an sich. Danach verließ die Täterin die Wohnung so schnell, wie sie diese zuvor betreten hatte. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die beschriebene Frau geben können oder diese in Tatortnähe beobachtet haben (Polizei Speyer, Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de). Die Polizei weist in diesem Zusammenhang abermals darauf hin, niemals fremden Personen Zutritt in die eigenen vier Wände zu gewähren. Verständigen Sie im Zweifel umgehend die Polizei oder Bekannten, wenn Ihnen fremde Personen unter einem Vorwand Eintritt in ihre Wohnung begehren. Gerade ältere Menschen werden immer wieder Opfer von Trickdiebstählen und Betrügereien, da sie von Tätern oftmals als leichte "Beute" angesehen werden. Tipps wie sie sich vor Trickdieben und Betrügern schützen können, finden Sie unter www.polizei-beratung.de

