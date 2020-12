Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Fahrrad- und Fahrzeugkontrollen im Stadtgebiet Speyer (08,19/0812)

SpeyerSpeyer (ots)

08.12.2020, 07:30 - 12:30 Uhr

Am Dienstag wurden durch die Polizei Speyer erneut Fahrrad - und Fahrzeugkontrollen an mehreren Örtlichkeiten im Stadtgebiet durchgeführt. Im Zeitraum 07:30 - 08:00 Uhr konnten in der Roßmarktstraße insgesamt sechs Radfahrer festgestellt werden, die die Einbahnstraße vorschriftswidrig in falscher Richtung befuhren. Sie wurden auf ihr Fehlverhalten angesprochen, auf die damit verbundenen Gefahren hingewiesen und verwarnt. Bei Verkehrskontrollen in der Wormser Landstraße im Zeitraum 08:30 - 09:30 wurden bei acht kontrollierten Kraftfahrzeugen eine Beanstandung wegen fehlender Warnweste und eine Beanstandung wegen fehlendem Warndreieck ausgesprochen. Zudem wurden zwei Mängelberichte ausgestellt. Außerdem befuhren von sechs kontrollierten Radfahrer zwei den Radweg in falscher Fahrtrichtung. Auch diese wurde in einem verkehrserzieherischen Gespräch auf ihr Fehlverhalten hingewiesen und verwarnt. Im Rahmen von Verkehrskontrollen in der Auestraße zwischen 10:00 - 11:30 Uhr musste die Polizei insgesamt acht Verwarnungen aussprechen. Zweimal telefonierten Fahrzeugführer mit ihrem Mobiltelefon, fünfmal hatten Fahrzeuginsassen keinen Sicherheitsgurt angelegt und in einem Fall wurde die Zulassungsbescheinigung nicht mitgeführt. Zudem konnten von 12:00 - 12:30 Uhr in der Bahnhofstraße / Höhe Adenauerpark 25 Fahrradfahrer eine Kontrolle unterzogen werden. Erfreulicherweise musste hier nur ein Radfahrer für das Befahren des Radwegs in falscher Richtung beanstandet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Timo Ott

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell