POL-PPRP: Verkehrsunfall verschärft bereits angespannte Verkehrssituation

A650 / B9 Kreuz Oggersheim (ots)

Am 24.03.2021 gegen 14:50 Uhr befuhr der Verkehrsunfallbeteiligte PKW den Einfädelungsstreifen von der BAB 650, Kreuz Oggersheim in Richtung Frankenthal (B9). Als er nach links in den Fließverkehr einfahren wollte, übersah er den Bevorrechtigten LKW-Fahrer auf der rechten Fahrspur und es kam zur Kollision. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Auf Grund des hohen Verkehrsaufkommens, musste die Abfahrt der BAB 650 in Richtung Frankenthal B9 bis zum Abschluss der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt werden. Durch den bereits auf der BAB 61 ereigneten Verkehrsunfall und der daraus resultierenden Vollsperrung der Autobahn verschärfte sich die Verkehrssituation um Ludwigshafen herum erheblich. Bei Rückfragen können sie sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/963-2222 oder per Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de melden.

