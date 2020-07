Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Kellerbrand

Geseke (ots)

Am Donnerstag (30.Juli), gegen 15.15 Uhr, kam es in der Völmeder Straße zu einem Kellerbrand. Nach ersten Erkenntnissen geriet in einem leerstehenden Haus bei Zerlegungsarbeiten ein Öltank in Brand. Einsatzkräfte der Feuerwehr aus Geseke konnten das Feuer löschen. Personen wurden nicht verletzt. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell