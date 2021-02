Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Missglückte Flucht

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagabend, gegen 19:00 Uhr, fiel Polizeibeamten auf der Halterner Straße ein BMW mit möglicherweise nicht zugelassener Beleuchtung auf. Bei dem Versuch das Auto für eine Kontrolle anzuhalten, beschleunigte der Fahrer stark und fuhr auf der Borkener Straße in Richtung Innenstadt. An der Crawleystraße wendete er und fuhr weiter über die Borkener und die Halterner Straße. Die Flucht endet am Kreisverkehr Halterner Straße/Joachimstraße. Das Auto kollidierte mit einer Laterne.

Im Fahrzeug lagen eine Schreckschusswaffe und Reizgas, eine Erlaubnis zum Führen der Gegenstände lag nicht vor. Im Fahrzeug fanden die Polizeibeamten außerdem mehrere Kilo unversteuerten Shisha-Tabak und eine größere Summe Bargeld.

Der 30-jährige Fahrer aus Dorsten wurde vorläufig festgenommen. Einen gültigen Führerschein besitzt er nicht.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit - es wurde sichergestellt. Der Sachschaden liegt bei 24.000 Euro.

