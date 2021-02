Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Festnahme nach Verkehrskontrolle

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagabend, um 23:15 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 41-jährigen Autofahrer (ohne festen Wohnsitz in Deutschland) an der Röllinghäuser Straße. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass das Fahrzeug als gestohlen gemeldet wurde. Es war außer Betrieb gesetzt worden, eine Versicherung lag dementsprechend auch nicht vor. Gegen den 41-Jährigen lag aber etwas vor - ein Haftbefehl. Er wurde festgenommen und musste mit zur Polizeiwache.

Das Auto wurde sichergestellt.

