POL-RE: Castrop-Rauxel: Autofahrerin leicht verletzt

Am Dienstagmorgen, gegen 07:00 Uhr, fuhr eine 59-jährige Autofahrerin aus Castrop-Rauxel auf dem Erlenweg. Von hier aus wollte sie nach links in den Hellweg einbiegen. Auf dem Hellweg fuhr von links ein 58-jähriger Lkw-Fahrer aus Eisenach in den Einmündungsbereich ein. Hier kollidierten die beiden Fahrzeuge. Die 59-Jährige verletzte sich leicht.

Der Sachschaden wird auf 7.000 Euro geschätzt.

