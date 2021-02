Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Polizei stoppt illegales Autorennen - Autos und Führerscheine sichergestellt

Recklinghausen (ots)

Am späten Dienstagabend, um kurz vor Mitternacht, haben sich drei junge Frauen offensichtlich ein Autorennen geliefert. Polizisten im Streifenwagen waren die drei Autos auf der Horster Straße in Bottrop aufgefallen, weil sie zu schnell unterwegs waren. Außerdem überholten sich die Fahrerinnen nicht nur gegenseitig, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer. An der Kreuzung Prosperstraße/Ostring konnten die Autos von der Polizei angehalten und die Fahrerinnen kontrolliert werden. In allen Fahrzeugen saßen junge Frauen aus Bottrop am Steuer - 18,19 und 20 Jahre alt. Wegen des Verdachts des illegalen Straßenrennens wurden ihre Autos sichergestellt. Auch ihre Führerscheine mussten die junge Frauen abgeben. Die Fahrerinnen bekommen Anzeigen. Außerdem drohen ihnen neben einem längeren Entzug der Führerscheine auch hohe Geld- und sogar Freiheitsstrafen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell