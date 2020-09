Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Körperverletzung und weitere Straftaten

Northeim (ots)

Northeim, In der Fluth, Montag, 28.09.2020, 16:40 Uhr

NORTHEIM (köh) - Montagnachmittag kam es zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer 21-jährigen Northeimerin.

Eine 30-jährige Autofahrerin hatte an der Kreuzung In der Fluth/ Wilhelmstraße beobachtet, dass die 21-jährige Frau aus einem PKW Ford, der neben ihr hielt, aussteigen wollte und vom Fahrer festgehalten wurde. Nachdem sich die Frau befreit hatte, stieg ihr 34-jähriger Lebensgefährte aus und nahm sie in den "Schwitzkasten".

Durch das beherzte Einschreiten der Zeugin und das Wählen des Polizeinotrufes, ließ der Northeimer zunächst von seiner Freundin ab, so dass sie diese in ihrem Pkw in Obhut nehmen und wegfahren konnte. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnten die eingesetzten Polizeibeamten den 34-jährigen Beschuldigten in der Nähe der gemeinsamen Wohnanschrift mit seinem Fahrzeug antreffen und anhalten. Durch die Beamten wurde schließlich festgestellt, dass der Northeimer sein Fahrzeug unter dem Einfluss berauschender Mittel und Alkohol geführt hatte. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,4 Promille, eine Blutprobe wurde anschließend entnommen.

Weiterhin wurde festgestellt, dass der genutzte PKW Ford nicht zugelassen war und mit ebenfalls aktuell nicht ausgegebenen Kennzeichen versehen wurde. Zudem ist der 34-jährige Fahrer nicht in Besitz eines Führerscheines. Gegen den Beschuldigten wurden Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Körperverletzung, Kennzeichenmissbrauch und dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

