Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen, Rhein-Neckar-Kreis: Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Leimen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagmittag kam es im Kreuzungsbereich der Leimbachstraße und der Julius-Becker-Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Autofahrer und einem Radfahrer.

Beim Abbiegen in die Julius-Becker-Straße kam es gegen 11.40 Uhr zum Unfall, als der 82-jähriger Fahrradfahrer die Vorfahrt eines entgegenkommenden rechtsabbiegenden Ford-Fahrers missachtete und letztlich mit diesem kollidierte. Der Senior stürzte dabei auf die Straße und stieß mit dem Kopf auf den Asphalt. Er kam zur weiteren Behandlung in Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden am Fahrrad, ein verbogenes Vorderrad, und am Auto, mehrere Kratzer, können bislang nicht beziffert werden. Der derzeitige Gesundheitszustand des Radfahrers, der keinen Helm trug, ist bislang nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell