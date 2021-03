Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Wagen auf Krankenhaus-Parkplatz angefahren

Bocholt (ots)

Die Polizei sucht den Halter eines angefahrenen Wagens: Zu dem Unfall kam es am Mittwoch auf dem Parkplatz des Krankenhauses am Barloer Weg. Ein Autofahrer hatte dort gegen 10.30 Uhr ein parkendes Fahrzeug angefahren und sich im Nachhinein bei der Polizei gemeldet. Von dem betroffenen Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen schwarz lackierten Hyundai handeln soll. Die Polizei bittet den Halter, sich unter Tel. (02871) 2990 beim Verkehrskommissariat in Bocholt zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell