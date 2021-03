Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Radfahrer im Kreisverkehr angefahren

Vreden (ots)

Leichte Verletzungen hat sich eine 55-Jährige am Mittwoch in Vreden zugezogen. Die Vredenerin war gegen 16.25 Uhr mit ihrem Pedelec im Kreisverkehrs Up de Bookholt / Winterswijkler Straße / Bahnhofstraße unterwegs, als sie von einer 56-Jährigen angefahren wurde. Die ebenfalls aus Vreden kommende Autofahrerin wollte den Kreisverkehr auf die Bahnhofstraße verlassen und kollidierte dabei mit der Radfahrerin. Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf rund 3.500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell