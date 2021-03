Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Drogenschmuggler auf B54

Gronau (ots)

Mit einer geringen Menge Haschisch ist ein 36-Jähriger über die Bundesstraße 54 aus den Niederlanden in die Bundesrepublik Deutschland am Dienstagabend eingereist. Auch deutliche polizeiliche Anhaltezeichen der zivilen Beamten des grenzüberschreitenden Polizeiteams missachtete der Bielefelder zunächst. Erst nachdem die Beamten vor das Fahrzeug des Verdächtigen gelangten, hielt er an. Der unkooperative und aggressive Mann hatte bei der Kontrolle ein Kunststofftütchen zwischen Schuhsohle und Straße verschwinden lassen wollen. Das Unterfangen blieb nicht unentdeckt. Die Drogen wurden sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Das grenzüberschreitende Polizeiteam (GPT) ist ein Zusammenschluss zwischen der Koninklijken Marechaussee (NL), der Politie-Eenheid Oost-Nederland (NL), der Bundespolizeidirektion Hannover, der Polizeidirektion Osnabrück (Niedersachsen) und der Kreispolizeibehörde Borken (Nordrhein-Westfalen). Das Team führt im deutsch-niederländischen Grenzraum gemeinsame Streifen zur Bekämpfung grenzüberschreitender Delikte wie Schleusungskriminalität, Menschenhandel, Dokumentenkriminalität, Drogenhandel, Geldwäsche und der Kfz-Kriminalität durch.

