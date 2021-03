Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Roller wieder aufgetaucht

Gronau (ots)

Wie gestern berichtet, kam ein Unbekannter nach einer Probefahrt mit einem Motorroller am Montag nicht zurück. Mit dem Gefährt waren zwei Jugendliche im Alter von 14 und 13 Jahren in Gronau unterwegs, als zivile Zollbeamte sie am Mittwoch gegen 17.00 Uhr auf der Herbertstraße anhielten. Mutmaßlich hat der Fahrer die Zivilkräfte erkannt und versuchte zunächst zu flüchten. Das Unterfangen misslang. Der 14-jährige Fahrer gab an, dass er den Roller vor zwei Tagen gekauft habe. Einen Führerschein habe er nicht und eine aktuelle Versicherung für das Kleinkraftrad gäbe es auch nicht, schilderte der Gronauer. Es folgte die Sicherstellung des Fahrzeugs, da der Verdacht einer Unterschlagung vorliegt. Nun folgt ein Strafverfahren. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Gronau dauern an.

Link zur gestrigen Pressemeldung "Vermeintlicher Käufer unterschlägt Motorroller": https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4872467

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell