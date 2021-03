Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Reken (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 6.500 Euro stellen die Bilanz eines Unfalls vom Mittwoch in Bahnhof Reken dar. Ein 20-Jähriger war gegen 14.50 Uhr mit seinem Wagen auf der Landesstraße 600, Kreulkerhok, in Richtung Reken unterwegs. Eine vor dem Rekener fahrende 18-Jährige musste verkehrsbedingt abbremsen: Vor ihr wollte ein Autofahrer nach links in die Straße Uhlenberg abbiegen und hatte seinerseits gebremst. Der 20-Jährige prallte mit seinem Fahrzeug auf den vorausfahrenden Pkw der Rekenerin auf. Sie erlitt dabei leichte Verletzungen, ebenso ihre Beifahrerin, eine ebenfalls 18 Jahre alte Rekenerin. Beide kamen per Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Polizei bittet den unbekannten Fahrer des abbiegenden Wagens, sich unter Tel. (02861) 9000 mit dem Verkehrskommissariat in Verbindung zu setzen.

